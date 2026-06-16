Hа чемпионате мира по футболу 2026 года завершился матч 1-го тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Матч завершился вничью со счётом 0:0.
Таким образом, сборная Кабо-Верде набрала первое очко на чемпионатах мира по футболу — сборная впервые в истории принимает участие в мировом первенстве. С 1930 по 1998 команда не участвовала даже в квалификациях к ЧМ, с 2002 по 2022 — не смогла пройти квалификацию.
Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.