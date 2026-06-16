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За последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и ни одного гола

За последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и ни одного гола
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Накануне, на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился матч 1-го тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде — на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) встреча команд завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Как информирует Opta Sports, за последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и ни одного гола — с момента своего последнего гола на чемпионате мира по футболу в ворота Японии на групповом этапе в 2022 году испанцы не могут отличиться. В 1/8 финала турнира в Катаре Испания сыграла вничью с Марокоо (0:0), проиграв по пенальти 0:3.

Турнир в Америке также стартовал с нулевой ничьей. Примечательно, что за эти два матча Испания выполнила 2500 передач, однако так и не смогла отличиться.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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