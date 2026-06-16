Накануне, на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился матч 1-го тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде — на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) встреча команд завершилась вничью со счётом 0:0.
Как информирует Opta Sports, за последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и ни одного гола — с момента своего последнего гола на чемпионате мира по футболу в ворота Японии на групповом этапе в 2022 году испанцы не могут отличиться. В 1/8 финала турнира в Катаре Испания сыграла вничью с Марокоо (0:0), проиграв по пенальти 0:3.
Турнир в Америке также стартовал с нулевой ничьей. Примечательно, что за эти два матча Испания выполнила 2500 передач, однако так и не смогла отличиться.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.