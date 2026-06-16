Иран — Новая Зеландия: Мохаммад Мохеби из «Ростова» сравнял счёт

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. На момент выхода новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 33-й минуте защитник иранской национальной команды Рамин Резаян восстановил равновесие. Ранее, на седьмой минуте, счёт открыл нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст. Во второй тайме Джаст оформил дубль и вывел новозеландцев вперёд, однако вскоре полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт.

Во 2-м туре группы G иранская национальная команда встретится с Бельгией (21 июня), в 3-м туре — с Египтом (27 июня). Новая Зеландия во 2-м туре сыграет с Египтом (22 июня), в 3-м туре — с Бельгией (27 июня).