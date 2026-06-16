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На ЧМ-2026 забито три автогола – больше, чем за весь турнир в 2022-м

На ЧМ-2026 забито три автогола – больше, чем за весь турнир в 2022-м
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На ЧМ-2026 за не сыгранный полностью первый тур, забито больше автоголов, чем за весь турнир в Катаре в 2022-м.

Гол египтянина Мохамеда Хани в свои ворота в матче с Бельгией (1:1) стал третьим автоголом с начала турнира – ранее в свои ворота забили форвард Швейцарии Миро Мухайм в матче с Катаром (1:1) и полузащитник сборной Парагвая Дамьан Бобадилья в матче с США (1:4).

Примечательно, что на ЧМ-2022 в Катаре было забито лишь два автогола за весь турнир.

Рекордное для чемпионатов мира количество голов в свои ворота было забито в России на ЧМ-2018 — 12.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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