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Мохаммад Мохеби — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ

Мохаммад Мохеби — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ
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Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби стал автором первого гола на чемпионате мира 2026 года среди игроков Российской Премьер-Лиги.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

Футболист «Ростова» отличился в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии. Мохеби поразил ворота соперника во втором тайме и сравнял счёт — 2:2.

Таким образом, иранский хавбек стал первым представителем РПЛ, которому удалось забить на чемпионате мира 2026 года.

На момент публикации новости матч между Ираном и Новой Зеландией продолжается, а счёт остаётся ничейным — 2:2. Ранее за иранцев также отличился Рамин Резаян, а в составе Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаст.

Фанаты Бразилии в Нью-Йорке перед матчем ЧМ-2026

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