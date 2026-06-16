Мохаммад Мохеби — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби стал автором первого гола на чемпионате мира 2026 года среди игроков Российской Премьер-Лиги.

Футболист «Ростова» отличился в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии. Мохеби поразил ворота соперника во втором тайме и сравнял счёт — 2:2.

Таким образом, иранский хавбек стал первым представителем РПЛ, которому удалось забить на чемпионате мира 2026 года.

На момент публикации новости матч между Ираном и Новой Зеландией продолжается, а счёт остаётся ничейным — 2:2. Ранее за иранцев также отличился Рамин Резаян, а в составе Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаст.

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