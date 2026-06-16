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Стал известен возможный новый клуб Виктора Цыганкова из «Жироны»

Стал известен возможный новый клуб Виктора Цыганкова из «Жироны»
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Президент «Трабзонспора» Ертугрул Доган подтвердил интерес клуба к украинскому полузащитнику «Жироны» Виктору Цыганкову.

По словам функционера, кандидатура 28-летнего футболиста рассматривается тренерским штабом турецкой команды, а между сторонами продолжаются переговоры о возможном переходе.

«Если это не сработает, у нас есть план Б», – сказал Доган, слова которого приводит издание AlanyaPostasi.

Цыганков защищает цвета «Жироны» с января 2023 года после перехода из киевского «Динамо» за € 5 млн. В завершившемся сезоне украинский вингер провёл 38 матчей за клуб и национальную сборную, записав на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач. «Жирона» по итогам сезона вылетела из Примеры.

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