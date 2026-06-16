Испания четыре матча подряд не побеждает на чемпионатах мира

Накануне, на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился матч 1-го тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде — встреча команд завершилась вничью со счётом 0:0 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

Таким образом, сборная Испании не побеждает в четырёх матчах подряд на чемпионатах мира – на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала: сыграли по нулям в основное и дополнительное время, уступили по пенальти 0:3.

Примечательно, что за последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и 2500 передач, но ни одного забитого мяча.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.