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Испания четыре матча подряд не побеждает на чемпионатах мира

Испания четыре матча подряд не побеждает на чемпионатах мира
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Накануне, на чемпионате мира по футболу 2026 года завершился матч 1-го тура группы H между сборными Испании и Кабо-Верде — встреча команд завершилась вничью со счётом 0:0 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Таким образом, сборная Испании не побеждает в четырёх матчах подряд на чемпионатах мира – на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала: сыграли по нулям в основное и дополнительное время, уступили по пенальти 0:3.

Примечательно, что за последние два матча на ЧМ у Испании 49 ударов по воротам и 2500 передач, но ни одного забитого мяча.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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