Родри назвал причину потери очков Испании в матче с Кабо-Верде

Полузащитник сборной Испании Родри высказался после ничьей с Кабо-Верде (0:0) в матче чемпионата мира 2026 года.

«Как так раскрываются матчи? Это зависит от многих факторов. Зависит от вдохновения игроков, от того, насколько мы действуем остро. Это тоже футбол. Команда старалась, думаю, у нас была хорошая плавность игры. Всё дело в том, чтобы чётче распоряжаться теми моментами, которые мы создали.

Ведь против команды, которая так глубоко садится в оборону, у тебя не будет много шансов, и ты знаешь, что обязан их реализовывать. Всё просто», – сказал Родри в интервью после матча.

Сборная Испании в следующем матче сыграет с Саудовской Аравией.

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