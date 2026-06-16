Число подписчиков Возиньи в соцсети составило 3,5 млн. Население Кабо-Верде — 529,5 тысячи

Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети за одну ночь увеличилось до 3,5 млн человек. Это случилось после матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью со сборной Испании (0:0).

Накануне вечером сообщалось, что спустя два часа после встречи количество подписчиков выросло до 2 млн. За ночь прирост составил ещё 1,5 млн человек. До этой встречи число подписчиков на странице футболиста составляло 45 тыс.

Во время послематчевого интервью журналистка показала Возинье количество подписчиков в его соцсети, когда было более 1,5 млн. Голкипер, представляющий «Шавеш» из второй лиги Португалии, сперва не поверил, выразил удивление, а затем с улыбкой сказал: «Это безумие».

Примечательно, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается в 529,5 тыс. человек — таким образом, на данный момент, число подписчиков Возиньи больше количества жителей государства на 3 млн.

40-летний вратарь провёл полный матч, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).