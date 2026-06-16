Дарвин Нуньес вернётся в «Ливерпуль» после окончания чемпионата мира — источник

Нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес после завершения чемпионата мира 2026 года может вернуться в «Ливерпуль».

Как сообщает Carve Deportiva со ссылкой на журналиста Хуана Пабло Ромеро, который поделился информацией в эфире программы Minuto 1, уругвайский форвард вновь станет игроком английского клуба после турнира.

Ранее Нуньес был исключён из заявки саудовской команды ещё в феврале на фоне возросшей конкуренции в линии атаки, в том числе после прихода Карима Бензема.

По информации СМИ, стороны уже достигли предварительного соглашения о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию, что позволит футболисту покинуть клуб в статусе свободного агента.

В сезоне-2025/2026 26-летний нападающий провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, летом прошлого года саудовский клуб выкупил Нуньеса у «Ливерпуля» за € 53 млн.

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