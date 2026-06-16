Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 16 июня 2026 года

В ночь с 15 на 16 июня в группах H и G прошли матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 16 июня 2026 года:

Испания — Кабо-Верде — 0:0;

Бельгия — Египет — 1:1;

Саудовская Аравия — Уругвая — 1:1;

Иран — Новая Зеландия — 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.