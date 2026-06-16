«Я больше не вижу причин играть». Очоа — о завершении карьеры после ЧМ

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подтвердил, что завершит карьеру после ЧМ-2026.

40-летний голкипер, в сезоне-2025/2026 выступавший за кипрский АЕЛ, вошел в заявку мексиканской команды на свой шестой чемпионат мира.

Очоа анонсировал завершение карьеры, прочитав письмо от своей дочери Лусианы.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением как в карьере, так и в жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без неё.

Поскольку моё время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть.

Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле всё. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой, и горжусь тем, что пережил этот опыт», — сказал Очоа в выпуске Letters That Unite на ютуб-канале ФИФА.