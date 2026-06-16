Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 16 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Все игры завершились вничью. Испания сыграла с Кабо-Верде со счётом 0:0, Бельгия с Египтом — 1:1, Иран с Новой Зеландией 2:2, а Уругвай с Саудовской Аравией — 1:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19' 1:1 Хани – 66'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41' 1:1 Араухо Вильчес – 80'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7' 1:1 Резаян – 32' 1:2 Джаст – 54' 2:2 Мохеби – 64'
На данный момент в гонке бомбардиров выделились четыре лидера. Больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри и нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста. Каждый из них забил по два гола в первом туре группового этапа.
Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.
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