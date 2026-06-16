Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 16 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Все игры завершились вничью. Испания сыграла с Кабо-Верде со счётом 0:0, Бельгия с Египтом — 1:1, Иран с Новой Зеландией 2:2, а Уругвай с Саудовской Аравией — 1:1.

На данный момент в гонке бомбардиров выделились четыре лидера. Больше всего голов на счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри и нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста. Каждый из них забил по два гола в первом туре группового этапа.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.