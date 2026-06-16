Киллиан Мбаппе ответил, будет ли баллотироваться в президенты Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе с юмором ответил на вопрос о возможной политической карьере.

«Не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции – меня и так достаточно ненавидят», – сказал Мбаппе, слова которого приводит Le Parisien.

Сейчас 27-летний француз находится в расположении национальной команды, которая выступает на чемпионате мира 2026 года.

Минувший сезон стал одним из самых результативных в карьере форварда. В составе «Реала» Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, забив 42 мяча и отдав шесть результативных передач.

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