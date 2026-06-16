Ирак — Норвегия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

В ночь с 16 на 17 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирака и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Ирака встретится с Францией (23 июня), в 3-м туре — с Сенегалом (26 июня). Норвегия во 2-м туре сыграет с Сенегалом (23 июня), в 3-м туре — с Францией (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.