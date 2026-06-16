Европейские сборные на ЧМ-2026 выиграли 3 из 10 матчей

На чемпионате мира — 2026 команды из Европы на данный момент пока чаще теряют очки, чем побеждают — 3 победы в 10 матчах.

Европейские сборные провели 10 игр на турнире в США, Мексике и Канаде: победить смогли только Германия (7:1 с Кюрасао), Швеция (5:1 с Тунисом) и Шотландия (1:0 с Гаити).

Вничью сыграли Босния и Герцеговина (1:1 с Канадой), Швейцария (1:1 с Катаром), Нидерланды (2:2 с Японией), Испания (0:0 с Кабо-Верде) и Бельгия (1:1 с Египтом).

Поражения потерпели Чехия (1:2 от Южной Кореи) и Турция (0:2 от Австралии).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).