«Лестер Сити» обрёл нового тренера

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин возглавил «Лестер Сити», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с тренером рассчитано на три года.

Ранее специалист также возглавлял «Милтон-Кинс Донс», «Суонси Сити» и «Саутгемптон». «Рейнджерс» он покинул в октябре 2025 года. Мартин являлся основным кандидатом на эту должность.

По итогам минувшего сезона «Лестер Сити» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1, которая является третьим дивизионом в футбольной системе Англии. В сезоне-2015/2016 клуб стал чемпионом страны. В 38 турах того розыгрыша АПЛ команда Клаудио Раньери набрала 81 очко, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков.

Добавим, что «Лестер Сити» сыграет в третьем английском дивизионе лишь во второй раз в своей 142-летней истории.