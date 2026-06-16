Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер Сити» обрёл нового тренера

«Лестер Сити» обрёл нового тренера
Комментарии

Бывший главный тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин возглавил «Лестер Сити», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с тренером рассчитано на три года.

Ранее специалист также возглавлял «Милтон-Кинс Донс», «Суонси Сити» и «Саутгемптон». «Рейнджерс» он покинул в октябре 2025 года. Мартин являлся основным кандидатом на эту должность.

По итогам минувшего сезона «Лестер Сити» вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1, которая является третьим дивизионом в футбольной системе Англии. В сезоне-2015/2016 клуб стал чемпионом страны. В 38 турах того розыгрыша АПЛ команда Клаудио Раньери набрала 81 очко, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков.

Добавим, что «Лестер Сити» сыграет в третьем английском дивизионе лишь во второй раз в своей 142-летней истории.

Материалы по теме
Экс-тренер «Рейнджерс» Расселл Мартин может возглавить «Лестер Сити» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android