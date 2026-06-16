Килиан Мбаппе ответил на вопрос брата, будет ли он защищаться и прессинговать

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос младшего брата Этана, будет ли он когда-нибудь защищаться и прессинговать. По словам форварда, он начнёт делать это на чемпионате мира — 2026.

Этан Мбаппе: У меня к тебе маленький вопрос… Ты планируешь когда-нибудь защищаться и прессинговать?

Килиан Мбаппе: Мне нужно сделать это. Я готов делать что угодно, потому что хочу выиграть Кубок мира любой ценой! Об этом часто говорят, подчёркивая, что некоторые нападающие чаще защищаются, чем я. Хорошо, что эта тема освещается. Я всегда был требовательным к себе, и я знаю, что мне нужно сделать дополнительный шаг в этом направлении. Потому что это важно для команд, за которые я играю. Всё должно начаться на чемпионате мира, ведь мы хотим его выиграть, — приводит слова Мбаппе Actu Foot со ссылкой на издание Le Parisien.