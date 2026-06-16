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«Милан» готов объявить имя нового главного тренера — The Athletic

«Милан» готов объявить имя нового главного тренера — The Athletic
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«Милан» готовится объявить Рубена Аморима новым главным тренером клуба.

Как сообщает The Athletic, 41-летний специалист является основным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри и в клубе уже близки к завершению сделки. Аморим готов вернуться к тренерской работе впервые после ухода из «Манчестер Юнайтед» в январе.

Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а официальное объявление может состояться в ближайшее время.

Ранее Аморим покинул «Манчестер Юнайтед» в начале года, после чего оставался без работы. До «МЮ» тренер работал с лиссабонским «Спортингом», с которым выиграл чемпионат страны и хорошо выступал в Лиге чемпионов.

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