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16 июня главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, UFC, теннис

Игрок РПЛ забил на ЧМ-2026, появились подробности о состоянии Топурии. Главное к утру
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Мохаммад Мохеби из сборной Ирана — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ, появилась новая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Джастином Гейджи, три ничьи подряд на мундиале в США, Мексике и Канаде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мохаммад Мохеби — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ.
  2. Появилась новая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Джастином Гейджи.
  3. Автогол помешал Египту удержать победный счёт в матче с Бельгией на ЧМ-2026.
  4. Сборная Уругвая не смогла победить Саудовскую Аравию в дебютном матче на ЧМ-2026.
  5. Иран сыграл вничью с Новой Зеландией в матче чемпионата мира — 2026.
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Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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