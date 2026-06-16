Игрок РПЛ забил на ЧМ-2026, появились подробности о состоянии Топурии. Главное к утру

Мохаммад Мохеби из сборной Ирана — автор первого гола на ЧМ-2026, забитого игроком РПЛ, появилась новая информация о состоянии здоровья Илии Топурии после боя с Джастином Гейджи, три ничьи подряд на мундиале в США, Мексике и Канаде. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».