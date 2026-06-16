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Бубнов рассказал, когда сделает прогноз на победителя чемпионата мира — 2026

Бубнов рассказал, когда сделает прогноз на победителя чемпионата мира — 2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, когда сможет сделать прогноз на победителя проходящего чемпионата мира — 2026. Кроме того, Бубнов отметил, что, по его мнению, прямо сейчас на победу претендуют сразу девять сборных.

«Фавориты у меня — это Нидерланды, Бельгия, Испания, Уругвай, Франция, Аргентина, Португалия, Англия, Бразилия, Германия. Вот эти все фавориты, у меня их девять (на самом деле Бубнов назвал 10 сборных. — Прим. «Чемпионата»), они выйдут в плей-офф. Без вопросов. А дальше уже там… Какая будет жеребьёвка, на кого они попадут. Тогда, когда появится сетка после группового этапа, и будет ясно, кто с кем будет играть, тогда я сделаю прогноз на то, кто станет чемпионом мира», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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