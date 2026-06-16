«С нами поступают нечестно, но что делать?» Мохеби — об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался об условиях, при которых сборная Ирана находится в США. Иранцы принимают участие в чемпионате мира — 2026. В матче 1-го тура группового этапа Иран сыграл вничью со сборной Новой Зеландии (2:2), Мохеби забил гол в этой встрече.

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — сказал Мохеби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.