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«С нами поступают нечестно, но что делать?» Мохеби — об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026

«С нами поступают нечестно, но что делать?» Мохеби — об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался об условиях, при которых сборная Ирана находится в США. Иранцы принимают участие в чемпионате мира — 2026. В матче 1-го тура группового этапа Иран сыграл вничью со сборной Новой Зеландии (2:2), Мохеби забил гол в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

«Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо», — сказал Мохеби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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