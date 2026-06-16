Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем ЧМ-2026 в США

Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем ЧМ-2026 в США
Комментарии

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем чемпионата мира — 2026 в США. В игре 1-го тура группового этапа турнира Иран сыграл вничью со сборной Новой Зеландии (2:2), Мохеби отличился в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

— Около стадиона было много протестов от ваших же фанатов…
— Да, но мне показалось, что атмосфера на самом стадионе была великолепная. Много иранцев пришло нас поддержать, для меня это ценно, — сказал Мохеби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Материалы по теме
Эксклюзив
«С нами поступают нечестно, но что делать?» Мохеби — об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android