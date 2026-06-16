Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем ЧМ-2026 в США

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался о протестах иранцев перед матчем чемпионата мира — 2026 в США. В игре 1-го тура группового этапа турнира Иран сыграл вничью со сборной Новой Зеландии (2:2), Мохеби отличился в этой встрече.

— Около стадиона было много протестов от ваших же фанатов…

— Да, но мне показалось, что атмосфера на самом стадионе была великолепная. Много иранцев пришло нас поддержать, для меня это ценно, — сказал Мохеби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.