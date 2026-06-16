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Тареми рассказал, о чём говорил президент ФИФА в раздевалке сборной Ирана

Тареми рассказал, о чём говорил президент ФИФА в раздевалке сборной Ирана
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Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми рассказал, о чём говорил президент ФИФА Джанни Инфантино в раздевалке иранской национальной команды после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

— Так играть тяжело, но что мы можем сделать? Мы вынуждены улетать сразу после матча, чтобы утром провести восстановительную тренировку в Мексике. А потом снова вернуться в Лос-Анджелес. Мы за мир, мы футболисты. Мы хотим своей игрой донести, что пора объединяться.

— Вы общались с Инфантино?
— Он заходил к нам после матча. Сказал, что сочувствует нам, но ничего не может сделать, — передаёт слова Тареми корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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