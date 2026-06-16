Тареми рассказал, о чём говорил президент ФИФА в раздевалке сборной Ирана

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми рассказал, о чём говорил президент ФИФА Джанни Инфантино в раздевалке иранской национальной команды после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2).

— Так играть тяжело, но что мы можем сделать? Мы вынуждены улетать сразу после матча, чтобы утром провести восстановительную тренировку в Мексике. А потом снова вернуться в Лос-Анджелес. Мы за мир, мы футболисты. Мы хотим своей игрой донести, что пора объединяться.

— Вы общались с Инфантино?

— Он заходил к нам после матча. Сказал, что сочувствует нам, но ничего не может сделать, — передаёт слова Тареми корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.