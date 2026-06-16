«Ростов» отреагировал на гол Мохеби на чемпионате мира — 2026

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на гол иранского полузащитника команды Мохаммада Мохеби в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Новой Зеландией (2:2).

«Гордимся тобой, Мо!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

Мохеби отличился во втором тайме и сравнял счёт — 2:2. Таким образом, иранский хавбек стал первым представителем РПЛ, которому удалось забить на чемпионате мира 2026 года. ЧМ проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.