Александр Гришин оценил игру Ирана и Новой Зеландии на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Игра понравилась, игра хорошая. Я не ожидал, что Новая Зеландия окажет такое сопротивление. По ходу игры новозеландцы понравились, я начал даже симпатизировать этой сборной. Иран был, честно говоря, фаворитом в этой игре. Потому что команда у них сбалансирована, они уже четвёртый раз подряд выступают на чемпионате мира. Все предпочтения отдавались Ирану. Там играют Тареми и Мохеби — два форварда, которые неплохо себя проявляют. Я понимаю, что Новая Зеландия — больше регбийная страна, но они отборочный турнир прошли очень уверенно. Однако мы же знаем, с кем они играли, Фиджи, Самоа — нефутбольные страны», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».