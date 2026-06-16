Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин оценил игру Ирана и Новой Зеландии на ЧМ-2026

Александр Гришин оценил игру Ирана и Новой Зеландии на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

«Игра понравилась, игра хорошая. Я не ожидал, что Новая Зеландия окажет такое сопротивление. По ходу игры новозеландцы понравились, я начал даже симпатизировать этой сборной. Иран был, честно говоря, фаворитом в этой игре. Потому что команда у них сбалансирована, они уже четвёртый раз подряд выступают на чемпионате мира. Все предпочтения отдавались Ирану. Там играют Тареми и Мохеби — два форварда, которые неплохо себя проявляют. Я понимаю, что Новая Зеландия — больше регбийная страна, но они отборочный турнир прошли очень уверенно. Однако мы же знаем, с кем они играли, Фиджи, Самоа — нефутбольные страны», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 16 июня 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android