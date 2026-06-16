«Возможно, он за всю историю футбола лучший». Гасилин — о Месси

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который в составе национальной команды готовится принять участие на чемпионате мира — 2026. В матче 1-го тура ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Алжиром.

«Даже если бы Месси просто так по кругу бегал бы и за два месяца начал готовиться к чемпионату мира, он бы был всё равно тем Месси. Мы говорим про человека, который, возможно, за всю историю футбола лучший. Месси всегда будет Месси. И только когда ему исполнится 45 лет, он будет с нами наблюдать по телевизору чемпионаты мира и другие крупные футбольные турниры», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».