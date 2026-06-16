Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возможно, он за всю историю футбола лучший». Гасилин — о Месси

«Возможно, он за всю историю футбола лучший». Гасилин — о Месси
Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, который в составе национальной команды готовится принять участие на чемпионате мира — 2026. В матче 1-го тура ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Алжиром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даже если бы Месси просто так по кругу бегал бы и за два месяца начал готовиться к чемпионату мира, он бы был всё равно тем Месси. Мы говорим про человека, который, возможно, за всю историю футбола лучший. Месси всегда будет Месси. И только когда ему исполнится 45 лет, он будет с нами наблюдать по телевизору чемпионаты мира и другие крупные футбольные турниры», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Ночной экспресс: Месси и сборная Аргентины стартуют на ЧМ-2026
Ночной экспресс: Месси и сборная Аргентины стартуют на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android