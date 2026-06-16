Гришин отреагировал на сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Конечно, это сенсация, но ничего серьёзного не случилось для испанцев. Сборная Испании выйдет с первого места и потом уже будет набирать, к финалу или полуфиналу подойдёт в оптимальной форме. Хорошие тренеры готовят команду, уже зная, что группу они пройдут. Если сейчас Испания будет на пике формы, то месяц держать её будет очень тяжело, можно попасть, например, в финале на спад. Поэтому тренеры, которые долго работают в сборных, понимают специфику подготовки и потихонечку через игры будут выводить команду к финальным играм на пик формы», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».