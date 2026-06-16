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Гришин отреагировал на сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Гришин отреагировал на сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Бывший российский футболист Александр Гришин высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Конечно, это сенсация, но ничего серьёзного не случилось для испанцев. Сборная Испании выйдет с первого места и потом уже будет набирать, к финалу или полуфиналу подойдёт в оптимальной форме. Хорошие тренеры готовят команду, уже зная, что группу они пройдут. Если сейчас Испания будет на пике формы, то месяц держать её будет очень тяжело, можно попасть, например, в финале на спад. Поэтому тренеры, которые долго работают в сборных, понимают специфику подготовки и потихонечку через игры будут выводить команду к финальным играм на пик формы», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ-2026
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