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Сборной Уругвая устроили строгий досмотр с собакой перед матчем ЧМ‑2026

Сборной Уругвая устроили строгий досмотр с собакой перед матчем ЧМ‑2026
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Сборная Уругвая перед первым матчем чемпионата мира — 2026 подверглась строгому досмотру с участием полицейской собаки. Футболистов выстроили в ряд, попросили выложить весь багаж — после чего к осмотру приступили правоохранители вместе с cобакой-ищейкой. Инцидент произошёл по прибытии сборной в США, где прошёл первый матч уругвайской команды.

Из‑за проблем с воздушным пространством уругвайцы также опоздали на несколько часов: самолёт не пускали в небо над США. В сборной считают, что причина — в ошибке ФИФА, которая вовремя не запросила разрешение на рейс из Мексики.

Сам матч 1-го тура группы Н между сборными Саудовской Аравии и Уругвая состоялся в ночь с 15 на 16 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида) и завершился вничью — 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

Впереди у Уругвая ещё два матча группового этапа: 22 июня — с Кабо‑Верде (2‑й тур); 27 июня — с командой Испании (3‑й тур).

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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