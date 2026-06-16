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Число подписчиков Возиньи из Кабо-Верде в соцсети увеличилось до 5 млн меньше чем за сутки

Число подписчиков Возиньи из Кабо-Верде в соцсети увеличилось до 5 млн меньше чем за сутки
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Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети Instagram* увеличилось до 5 млн меньше чем за сутки. Это случилось после матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью со сборной Испании (0:0). До этой встречи число подписчиков на странице футболиста составляло 45 тысяч.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Отметим, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается в 529,5 тысячи человек.

40-летний вратарь провёл полный матч с Испанией, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.

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