Число подписчиков Возиньи из Кабо-Верде в соцсети увеличилось до 5 млн меньше чем за сутки

Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети Instagram* увеличилось до 5 млн меньше чем за сутки. Это случилось после матча 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью со сборной Испании (0:0). До этой встречи число подписчиков на странице футболиста составляло 45 тысяч.

Отметим, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается в 529,5 тысячи человек.

40-летний вратарь провёл полный матч с Испанией, отыграл «на ноль», совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.