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«Голова как компьютер». Семшов оценил Канте перед матчем Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

«Голова как компьютер». Семшов оценил Канте перед матчем Франции с Сенегалом на ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте. В 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 французы встретятся с командой Сенегала. Матч пройдёт во вторник, 16 июня, в Нью-Джерси (США) и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Канте — футболист без слабых мест. Несмотря на его возраст, его вызывают в сборную, он один из ключевых футболистов. У него голова как компьютер, он знает, где разместиться на поле, когда подключиться к атаке», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В группе I сборная Франции также сыграет со командами Ирака и Норвегии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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