«Голова как компьютер». Семшов оценил Канте перед матчем Франции с Сенегалом на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал игру полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте. В 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 французы встретятся с командой Сенегала. Матч пройдёт во вторник, 16 июня, в Нью-Джерси (США) и начнётся в 22:00 мск.

«Канте — футболист без слабых мест. Несмотря на его возраст, его вызывают в сборную, он один из ключевых футболистов. У него голова как компьютер, он знает, где разместиться на поле, когда подключиться к атаке», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В группе I сборная Франции также сыграет со командами Ирака и Норвегии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.