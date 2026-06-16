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Главное с ЧМ-2026 на 16 июня: гол игрока из РПЛ, рекорд Кабо-Верде, прогноз Усика

Главное с ЧМ-2026 на 16 июня: гол игрока из РПЛ, рекорд Кабо-Верде, прогноз Усика
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира, форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби отметился голом, а известный боксёр Александр Усик дал свой прогноз на ЧМ-2026.

Главное с ЧМ-2026 на 16 июня:

  1. Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией.
  2. Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на ЧМ.
  3. Тренер сборной Египта раскритиковал судейство в матче с Бельгией на ЧМ-2026.
  4. Футболист из РПЛ забил гол на ЧМ-2026.
  5. Александр Усик спрогнозировал победителя ЧМ-2026.
  6. Игрок «Ростова» Мохеби высказался об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026: «С нами поступают нечестно, но что делать?»
  7. Европейские сборные на ЧМ-2026 выиграли всего 3 матча из 10.
  8. Салах установил уникальное достижение среди африканских игроков на чемпионатах мира.
  9. Ямаль отреагировал на ничью Испании в дебютном матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде.
  10. Тренер Кабо-Верде высказался о ничьей в матче с Испанией. Для команды это был дебют на ЧМ.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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