Главное с ЧМ-2026 на 16 июня: гол игрока из РПЛ, рекорд Кабо-Верде, прогноз Усика
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира, форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби отметился голом, а известный боксёр Александр Усик дал свой прогноз на ЧМ-2026.
Главное с ЧМ-2026 на 16 июня:
- Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией.
- Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на ЧМ.
- Тренер сборной Египта раскритиковал судейство в матче с Бельгией на ЧМ-2026.
- Футболист из РПЛ забил гол на ЧМ-2026.
- Александр Усик спрогнозировал победителя ЧМ-2026.
- Игрок «Ростова» Мохеби высказался об условиях сборной Ирана на ЧМ-2026: «С нами поступают нечестно, но что делать?»
- Европейские сборные на ЧМ-2026 выиграли всего 3 матча из 10.
- Салах установил уникальное достижение среди африканских игроков на чемпионатах мира.
- Ямаль отреагировал на ничью Испании в дебютном матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде.
- Тренер Кабо-Верде высказался о ничьей в матче с Испанией. Для команды это был дебют на ЧМ.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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