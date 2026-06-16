Главное с ЧМ-2026 на 16 июня: гол игрока из РПЛ, рекорд Кабо-Верде, прогноз Усика

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира, форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби отметился голом, а известный боксёр Александр Усик дал свой прогноз на ЧМ-2026.

Главное с ЧМ-2026 на 16 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.