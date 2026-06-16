Главный тренер сборной Уругвая Бьелса признал ответственность за травму Араухо

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса признался, что чувствует ответственность за травму защитника национальной команды Рональда Араухо. Игрок получил травму икроножной мышцы во время одной из тренировок и вернулся в Испанию для лечения. Он остался вне заявки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026, в котором Уругвай сыграл с Саудовской Аравией (1:1).

«Если игрок получает травму на тренировке, что-то не так. Мы чувствуем себя ответственными за травму Араухо, пусть мне и кажется, что мы не могли сделать что-то по-другому», – приводит слова Бьелсы O Globo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В следующих турах группового этапа Уругвай встретится со сборными Кабо-Верде (22 июня) и Испании (27 июня).