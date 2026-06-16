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Главный тренер сборной Уругвая Бьелса признал ответственность за травму Араухо

Главный тренер сборной Уругвая Бьелса признал ответственность за травму Араухо
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса признался, что чувствует ответственность за травму защитника национальной команды Рональда Араухо. Игрок получил травму икроножной мышцы во время одной из тренировок и вернулся в Испанию для лечения. Он остался вне заявки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026, в котором Уругвай сыграл с Саудовской Аравией (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

«Если игрок получает травму на тренировке, что-то не так. Мы чувствуем себя ответственными за травму Араухо, пусть мне и кажется, что мы не могли сделать что-то по-другому», – приводит слова Бьелсы O Globo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В следующих турах группового этапа Уругвай встретится со сборными Кабо-Верде (22 июня) и Испании (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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