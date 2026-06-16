«В Испании этого никто не ожидал». Навас — о потере очков сборной в матче с Кабо-Верде

Испанский экс-футболист Сесар Навас высказался о ничьей в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания — Кабо-Верде (0:0).

«Результат матча с Кабо-Верде сейчас активно обсуждается в Испании. Здесь никто не ожидал, что Испания сыграет вничью. Соперник был априори довольно слабым.

Во время матча Испания демонстрировала очень медленный темп игры, слишком медленно двигали мяч. Было сыграно мало передач в пространство, в глубину. Это помогло Кабо-Верде более комфортно защищаться. Тем не менее у Испании было 13 ударов по воротам, из которых четыре-пять были явными голевыми моментами. Я думаю, что Испания заслужила победу. Но это правда, что она сыграла не очень хорошо, был скучный матч. Я поздравляю Кабо-Верде с достигнутым результатом и с тем, как хорошо они отрабатывали в обороне весь матч. Это команда, которая дебютировала на чемпионате мира по футболу. Их первый матч был для них замечательным», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.