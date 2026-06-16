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Гави стал шестым футболистом, сыгравшим на двух чемпионатах мира в 21 год

Гави стал шестым футболистом, сыгравшим на двух чемпионатах мира в 21 год
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави стал шестым футболистом, сыгравшим на двух чемпионатах мира в возрасте 21 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Вчера, 15 июня, в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 сборная Испании встретилась с национальной командой Кабо-Верде (0:0). Гави, вышедший в стартовом составе, стал шестым игроком, сыгравшим на двух чемпионатах мира в 21 год; ранее он принимал участие в ЧМ-2022 в Катаре. Также к таким игрокам относятся Пеле (Бразилия), Норман Уайтсайд (Северная Ирландия), Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Самуэль Это’О (все трое – Камерун).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

На данный момент в сборной Испании Гави провёл 31 матч и забил пять голов. В следующих турах группового этапа ЧМ-2026 Испания сыграет с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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