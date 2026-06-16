ЧМ‑2026: 15 июня все четыре матча завершились вничью — повторение рекорда 1958 года

15 июня на чемпионате мира по футболу 2026 года завершились все четыре матча игрового дня вничью. Только один раз в истории чемпионатов мира в один день было зафиксировано четыре ничьих — это произошло в 1958 году, когда состоялось восемь матчей.

Результаты встреч следующие:

— Испания — Кабо-Верде — 0:0,

— Бельгия — Египет — 1:1,

— Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1,

— Иран — Новая Зеландия — 2:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года встретилась с Францией. Основное время того матча закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее, выиграв 4:2.