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ЧМ‑2026: 15 июня все четыре матча завершились вничью — повторение рекорда 1958 года

ЧМ‑2026: 15 июня все четыре матча завершились вничью — повторение рекорда 1958 года
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15 июня на чемпионате мира по футболу 2026 года завершились все четыре матча игрового дня вничью. Только один раз в истории чемпионатов мира в один день было зафиксировано четыре ничьих — это произошло в 1958 году, когда состоялось восемь матчей.

Результаты встреч следующие:

— Испания — Кабо-Верде — 0:0,

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

— Бельгия — Египет — 1:1,

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

— Саудовская Аравия — Уругвай — 1:1,

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

— Иран — Новая Зеландия — 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года встретилась с Францией. Основное время того матча закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы оказались сильнее, выиграв 4:2.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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