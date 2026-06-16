Впервые в истории на футбольных чемпионатах мира сыграли мама и сын

Бывшая новозеландская футболистка Дженни Биндон провела 77 матчей за сборную страны, выступала на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов, а также на Олимпиаде-2012, а сегодня, 16 июня, на ЧМ-2026 дебютировал её сын, Тайлер Биндон. Защитник мужской сборной Новой Зеландии появился на поле в концовке матча 1-го тура группового этапа с Ираном (2:2).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.