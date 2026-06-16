«Я знаю, через что вы проходите». Инфантино обратился к футболистам сборной Ирана на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино спустился к футболистам сборной Ирана в раздевалку после матча 1-го тура ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2). Напомним, иранцы приехали на чемпионат мира, который проходит в США, Мексике и Канаде, несмотря на политический конфликт и боевые действия с Америкой.

«Матч с Новой Зеландией был сложным, и при большей удаче вы могли бы даже победить. Но вы обязаны своим семьям, друзьям, болельщикам и всему миру тем, что вы на чемпионате мира, что вы показываете хорошую игру. У вас ещё осталось два матча. И в этих двух оставшихся матчах вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете!

Я знаю, через что вы проходите. Я всё понимаю… Но вы сильнее всего этого. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», — цитирует Инфантино RMC Sport.

После речи Инфантино футболисты сборной Ирана поаплодировали президенту ФИФА.