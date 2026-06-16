Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я знаю, через что вы проходите». Инфантино обратился к футболистам сборной Ирана на ЧМ

«Я знаю, через что вы проходите». Инфантино обратился к футболистам сборной Ирана на ЧМ
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино спустился к футболистам сборной Ирана в раздевалку после матча 1-го тура ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2). Напомним, иранцы приехали на чемпионат мира, который проходит в США, Мексике и Канаде, несмотря на политический конфликт и боевые действия с Америкой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

«Матч с Новой Зеландией был сложным, и при большей удаче вы могли бы даже победить. Но вы обязаны своим семьям, друзьям, болельщикам и всему миру тем, что вы на чемпионате мира, что вы показываете хорошую игру. У вас ещё осталось два матча. И в этих двух оставшихся матчах вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете!

Я знаю, через что вы проходите. Я всё понимаю… Но вы сильнее всего этого. Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо», — цитирует Инфантино RMC Sport.

После речи Инфантино футболисты сборной Ирана поаплодировали президенту ФИФА.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Протесты, флаги Израиля, попытки освистать гимн. Всё вокруг первой игры Ирана на ЧМ в США
Протесты, флаги Израиля, попытки освистать гимн. Всё вокруг первой игры Ирана на ЧМ в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android