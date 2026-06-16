Сборная Туниса объявила о назначении нового главного тренера после 1-го тура ЧМ-2026

Французский специалист, ранее возглавлявший национальную команду Саудовской Аравии, Эрве Ренар станет главным тренером сборной Туниса. Об этом официально объявила Федерация футбола Туниса. В первом матче группового этапа ЧМ-2026 тунисская команда проиграла сборной Швеции с разгромным счётом 1:5. После этого прежний тренер Сабри Лямуши был отправлен в отставку.

«Футбольная федерация Туниса объявляет о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной команды до конца чемпионата мира 2026 года. Он приступит к своим обязанностям уже сегодня. Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения участия в чемпионате мира о долгосрочном сотрудничестве, основанном на конкретных спортивных целях», — написала пресс-служба ФФТ.

Следующий матч сборная Туниса проведёт с национальной командой Японии 21 июня.