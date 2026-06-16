Полиция Торонто перехватила шесть дронов во время мероприятий ЧМ‑2026 — СTV

Полиция Торонто с начала мероприятий, приуроченных к чемпионату мира по футболу, перехватила шесть несанкционированных дронов вблизи мест их проведения. Об этом сообщил телеканал CTV.

Последний беспилотник был обнаружен и перехвачен в понедельник, 15 июня — он стал шестым за менее чем неделю. Оператору дрона предъявлены обвинения в нарушении канадских авиационных правил.

Полиция напомнила, что возле объектов, связанных с чемпионатом мира, действуют бесполётные зоны, а несанкционированное использование дронов влечёт ответственность.

Чемпионат мира по футболу ‑ 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В Канаде матчи принимают Торонто и Ванкувер.