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Смольников опустился на пятую строчку в рейтинге худших оценок на ЧМ по версии Whoscored

Смольников опустился на пятую строчку в рейтинге худших оценок на ЧМ по версии Whoscored
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Бывший защитник сборной России Игорь Смольников опустился на пятое место в рейтинге худших оценок на чемпионатах мира по версии портала Whoscored. Лидером рейтинга стал вратарь сборной Туниса Абдельмухиб Шамах, который пропустил пять голов в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Швеции (1:5).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

Игра Смольникова в матче с Уругваем на чемпионате мира 2018 года была оценена в 4,33. Футболист был удалён на 36-й минуте. За сборную России Смольников провёл 30 матчей.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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