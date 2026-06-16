«Это команда, которую нужно уважать». Скалони — о предстоящем матче Аргентины с Алжиром

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с национальной командой Алжира. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 состоится завтра, 17 июня, в 4:00 мск.

«Я думаю, что мы столкнёмся с хорошей сборной, Алжир заслужил право участвовать в чемпионате мира. Были матчи, которые показывают, что в этом Кубке нет лёгких игр.

Алжир располагает хорошими игроками в атаке и полузащитниками с отличной техникой. У них также есть способность адаптироваться к различным схемам. Это команда, которую нужно уважать, и она, безусловно, создаст нам трудности», – опубликовал слова Скалони официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.