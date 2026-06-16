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Никита Чернов проходит УМО вместе с «Крыльями Советов»

Никита Чернов проходит УМО вместе с «Крыльями Советов»
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Российский защитник Никита Чернов проходит углублённое медицинское обследование (УМО) вместе с самарскими «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне Чернов выступал за «Крылья» на правах аренды, а его полноценный контракт принадлежал «Спартаку».

Ранее об уходе Никиты Чернова официально объявил московский «Спартак». Стороны расстались по истечении срока контракта. В общей сложности Чернов провёл за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов». В послужном списке игрока также есть «Урал», «Енисей» и ЦСКА.

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