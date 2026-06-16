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«О реванше речи не идёт. Мы открываем новую главу». Дешам — о матче с Сенегалом на ЧМ

«О реванше речи не идёт. Мы открываем новую главу». Дешам — о матче с Сенегалом на ЧМ
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящую встречу с командой Сенегала в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира. Специалист отметил, что поражение от Сенегала в матче открытия турнира 2002 года является частью истории.

«Это часть истории, но большинство моих нынешних игроков в 2002 году ещё не родились. О реванше речи не идёт — с тех событий прошло уже 24 года. Сейчас мы открываем новую главу. На этот раз мы приложим все усилия, чтобы добиться нужного нам результата», — приводит слова Дешама Actu Foot в соцсети.

Матч между командами состоится сегодня, 16 июня, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Во 2-м туре группы I французская команда встретится с Ираком 23 июня, а в 3-м туре сыграет с Норвегией 26 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
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