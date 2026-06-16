Защитник «Локомотива» Ненахов назвал хавбека ЦСКА самым сложным оппонентом в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в эфире «Матч ТВ» отметил, что ему сложнее всего противостоять хавбеку ПФК ЦСКА Кириллу Глебову. В минувшем сезоне 20-летний Глебов провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Против кого сложнее всего играть в РПЛ? Мне Кирилл Глебов из ЦСКА нравится, как он опекает мяч. С ним очень тяжело двигаться. Он постоянно в недодачу и за спину бежит. Против таких футболистов тяжело играть», — сказал Ненахов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Контракт Кирилла Глебова с ЦСКА действует до лета 2028 года.