Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Ненахов назвал хавбека ЦСКА самым сложным оппонентом в РПЛ

Защитник «Локомотива» Ненахов назвал хавбека ЦСКА самым сложным оппонентом в РПЛ
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в эфире «Матч ТВ» отметил, что ему сложнее всего противостоять хавбеку ПФК ЦСКА Кириллу Глебову. В минувшем сезоне 20-летний Глебов провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Против кого сложнее всего играть в РПЛ? Мне Кирилл Глебов из ЦСКА нравится, как он опекает мяч. С ним очень тяжело двигаться. Он постоянно в недодачу и за спину бежит. Против таких футболистов тяжело играть», — сказал Ненахов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Контракт Кирилла Глебова с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Глебов: на ЧМ-2026 буду болеть за Португалию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android