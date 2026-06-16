Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, об этом пока рано говорить». Туре Андре Фло — о противостоянии Холанда и Мбаппе

«Думаю, об этом пока рано говорить». Туре Андре Фло — о противостоянии Холанда и Мбаппе
Комментарии

Экс-игрок сборной Норвегии Туре Андре Фло прокомментировал противостояние форварда команды Эрлинга Холанда и французского нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2026. Норвегия и Франция находятся в группе I и сыграют друг с другом 26 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, об этом пока рано говорить. Оба они отлично забивают. Холанд ещё не забивал на чемпионате мира, хотя, думаю, в июне он начнёт. Но посмотрим, что будет потом. К тому же я не думаю, что Мбаппе и Холанд сейчас думают об этом поединке. Они просто хотят пройти в следующий раунд», – приводит слова Фло RMC Sport.

Норвегия выступит на чемпионате мира впервые за 28 лет. Помимо Франции, на групповом этапе турнира команда сыграет с Ираком и Сенегалом.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Эрлинг Холанд точно запомнит свой первый чемпионат мира
Эрлинг Холанд точно запомнит свой первый чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android