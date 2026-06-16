«Думаю, об этом пока рано говорить». Туре Андре Фло — о противостоянии Холанда и Мбаппе

Экс-игрок сборной Норвегии Туре Андре Фло прокомментировал противостояние форварда команды Эрлинга Холанда и французского нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате мира – 2026. Норвегия и Франция находятся в группе I и сыграют друг с другом 26 июня.

«Думаю, об этом пока рано говорить. Оба они отлично забивают. Холанд ещё не забивал на чемпионате мира, хотя, думаю, в июне он начнёт. Но посмотрим, что будет потом. К тому же я не думаю, что Мбаппе и Холанд сейчас думают об этом поединке. Они просто хотят пройти в следующий раунд», – приводит слова Фло RMC Sport.

Норвегия выступит на чемпионате мира впервые за 28 лет. Помимо Франции, на групповом этапе турнира команда сыграет с Ираком и Сенегалом.