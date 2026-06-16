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Дмитрий Черышев: для Испании результат матча с Кабо-Верде — огромный плюс

Дмитрий Черышев: для Испании результат матча с Кабо-Верде — огромный плюс
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Бывший российский футболист Дмитрий Черышев высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Удивительный результат матча Испании и Кабо-Верде. Мы никогда не обсуждали, что Кабо-Верде играет в хороший и интересный футбол. Выйдя на чемпионат мира, они показывают глухую оборону (смеётся). Для сборной Испании это потеря очков. Однако для них такой результат — огромный плюс. Будут более дисциплинированы и собраны в дальнейших играх», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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