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Тренер сборной Бельгии оценил вклад Ромелу Лукаку в результат матча с Египтом на ЧМ-2026

Тренер сборной Бельгии оценил вклад Ромелу Лукаку в результат матча с Египтом на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о форварде Ромелу Лукаку, который принял непосредственное участие в голевом моменте своей команды в матче 1‑го тура группового этапа ЧМ‑2026 с Египтом. Вскоре после выхода на замену Лукаку поборолся за мяч в штрафной площади и вынудил защитника Египта Мохамеда Хани отправить мяч в сетку собственных ворот. Игра завершилась со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

Гарсия высоко оценил вклад футболиста в игру, подчеркнув его влияние на ход матча даже в роли запасного.

«Выход Ромелу на замену — это вопрос того, когда он сможет начать матч с первых минут. Посмотрим. Пока всё великолепно. История прекрасна, потому что мы даже не рассчитывали, что он будет с нами, но в Хорватии (в товарищеском матче в рамках подготовки. — Прим. «Чемпионата») он вышел на поле, забил гол. Сегодня он тоже забил. Там, где он чувствует себя как рыба в воде, — то есть в пределах штрафной площади — пока что всё исключительно позитивно.

Он продолжает усердно работать, но его организм должен заново адаптироваться. Цель состоит в том, чтобы пройти как можно дальше на этом чемпионате мира с таким Ромелу, который не получает травм. И если он будет забивать по голу каждый раз, выходя на замену в роли суперзапасного, — это будет просто отлично. Я очень рад за него. Команда довольна. Когда соперник видит, что он выходит на поле, уровень уверенности у противника падает, а беспокойство растёт — и это на пользу нам», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

Следующий матч сборной Бельгии запланирован через пять дней — с командой Ирана в Лос‑Анджелесе.

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