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Фанаты сборной Японии объяснили, для чего убрались на стадионе после матча на ЧМ-2026

Фанаты сборной Японии объяснили, для чего убрались на стадионе после матча на ЧМ-2026
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В соцсетях ФИФА появилось видео, на котором японские болельщики убирают за собой на трибунах после матча чемпионата мира — 2026. Одна из болельщиц объяснила, для чего японцы убираются после себя на стадионе.

«Почему мы убрались на стадионе после первого матча на ЧМ-2026? Такова наша культура. Но при этом важно уважение во всех смыслах: к игрокам, к болельщикам и к стадиону. Для нас большая честь быть здесь [на чемпионате мира], поэтому мы не хотим устраивать беспорядок и потом его оставлять после себя. Думаю, именно поэтому мы убираем после себя на трибунах», — цитирует японскую болельщицу официальный аккаунт ФИФА в соцсетях.

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