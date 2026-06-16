«Спокойствие и преданность делу». Лионель Скалони — о настрое Аргентины на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о настрое команды на чемпионат мира – 2026 перед первым матчем команды на турнире. Завтра, 17 июня, Аргентина сыграет с Алжиром.

«Мы находимся в том же состоянии, что и в первый день; равновесие – это ключевое слово. Мы стараемся сделать лучшее для сборной, для нашей страны. Помимо результатов, мы сохранили спокойствие и преданность делу.

В последние годы мы смогли немного расслабиться. Играть спокойно было ключом. И да, в любом случае ощущается напряжение, это происходит со всеми, но важно чувствовать гордость за то, что отдаёшь всё, что бы ни случилось», – опубликовал слова Скалони официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.