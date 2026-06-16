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«Спокойствие и преданность делу». Лионель Скалони — о настрое Аргентины на ЧМ-2026

«Спокойствие и преданность делу». Лионель Скалони — о настрое Аргентины на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о настрое команды на чемпионат мира – 2026 перед первым матчем команды на турнире. Завтра, 17 июня, Аргентина сыграет с Алжиром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы находимся в том же состоянии, что и в первый день; равновесие – это ключевое слово. Мы стараемся сделать лучшее для сборной, для нашей страны. Помимо результатов, мы сохранили спокойствие и преданность делу.

В последние годы мы смогли немного расслабиться. Играть спокойно было ключом. И да, в любом случае ощущается напряжение, это происходит со всеми, но важно чувствовать гордость за то, что отдаёшь всё, что бы ни случилось», – опубликовал слова Скалони официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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